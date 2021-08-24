Элизабет Олсен высказалась в поддержку Скарлетт Йоханссон из-за скандала с Disney

Американская актриса Элизабет Олсен высказалась о судебном иске ее коллеги Скарлетт Йоханссон к студии Disney. Об этом сообщило издание Vanity Fair.

Она отметила, что у Йоханссон есть все основания для того, чтобы получить поддержку в своей борьбе с Disney.

«Я думаю, что она очень крутая. Когда я прочитала [об иске], то буквально произнесла: „Молодец, Скарлетт“», — сказала актриса.

После иска Disney принял решение закрыть все проекты с участием Йоханссон. Конфликт начался с того, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ в то же время, когда начался прокат в кинотеатрах.

По мнению исполнительницы Черной вдовы, Disney нарушил контракт на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Зарплата актрисы должна была складываться из кассовых сборов фильма, поэтому Йоханссон потеряла значительную часть своего гонорара. При этом Marvel обещали ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах. Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с ней, передала «Газета.ru».