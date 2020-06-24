24 июня 2020, 17:02
Элизабет Херли прокомментировала самоубийство бывшего возлюбленного
Актриса Элизабет Херли расстроенна из-за самоубийства Стива Бинга, который являлся отцом ее сына Дэмиана. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Instagram знаменитости.
Она написала, что «это ужасный конец», и время их отношений «было очень счастливым». Херли добавила, что за последний год они с Бингом «снова сблизились» и до его смерти «разговаривали в день 18-летия сына».
«Это чудовищная новость, и я благодарю всех за их трогательные сообщения», — заключила актриса.