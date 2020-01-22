Елену Воробей ждет операция после перелома руки

По данным сайта «Вокруг ТВ», артистка поскользнулась на сцене в самом начале выступления в Ногинске. Концерт она продолжила как ни в чем не бывало, хотя сразу поняла, что серьезно повредила руку.

Приехавшие медработники прождали в зрительном зале 40 минут, и только после этого Воробей прервала программу, поняв, что выступать уже не может. Врачи диагностировали перелом, и теперь артистке предстоит операция.

«Кто куда, а я на операцию. Вот такого отпуска у меня точно не было…», — написала Воробей в своем аккаунте в соцсети.

Она выложила видео, в котором показывает загипсованную руку и благодарит своих поклонников за поддержку.

Также Воробей сообщила, что вернется в Ногинск с концертом уже 7 февраля, несмотря на травму. По ее словам, со сломанной рукой ей уже доводилось работать семь лет назад, и это обстоятельство никак не изменило ее график.