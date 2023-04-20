Знаменитости 20 апреля 2023, 15:55 Елену Темникову вырезали из фильма про шоу «Фабрика звезд» Канал «Муз-ТВ» замазал певицу Елену Темникову в фильме про историю шоу «Фабрика звезд» РИА «Новости»

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Телеканал «Муз-ТВ» замазал артистку Елену Темникову в своем документальном фильме канала «Золотая клетка для артистов! История шоу „Фабрика звезд“. Видео опубликовали на YouTube-канале.

Кадр из видео телеканала «Муз-ТВ»

В одном из фрагментов фильма показали кадры победы певицы Полины Гагариной во втором сезоне телешоу, в котором принимала участие Темникова. Но артистку, стоявшую на заднем плане на сцене в белом платье, закрасили специальным эффектом монтажа.

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На заблюренную певицу сразу обратили внимание поклонники. Они возмутились тем, что Темникову попытались убрать из истории проекта.

«Только я заметил, что когда показывали финал „Фабрики-2“ там Темникова почему-то замазана?» — написал один из пользователей Сети.

Сам телеканал от комментариев воздержался. Темникова тоже не стала обсуждать ситуацию. Telegram-канал «Лента дна» предположил, что артистку попытались скрыть из-за ее позиции по спецоперации. Темникова высказывалась против СВО.

Певица взяла третье место на «Фабрике звезд — 2». Потом ее взяли солисткой в группу Serebro, продюсированием которой занимался Максим Фадеев.