Эксклюзив 23 января 2024, 16:08 Елену Блиновскую призвали не называть блогером в СМИ АБА попросила СМИ не называть Блиновскую блогером Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила представителям СМИ письмо с просьбой не называть «королеву марафонов» Елену Блиновскую блогером. Документ оказался в распоряжении «360».

В своем обращении организация отметила, что Блиновская — представитель инфобизнеса. Ее коммерческая деятельность состоит из продажи собственных информационных продуктов, а не создания креативного контента.

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Ассоциация также добавила, что Блиновская не является представителем сообщества отечественных инфлюэнсеров.

«При таком определении она бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль», — подчеркнули в АБА.

После заседания в Замоскворецком суде Москвы Блиновскую отправили в СИЗО-6. В столичной прокуратуре сообщили, что «королева марафонов» нарушила ранее избранную ей меру пресечения.

Блиновской решили не выделять спецтранспорт, поэтому сначала автозак проехал по Москве и собрал других арестованных девушек из судов и отделов полиции, сообщила«Газета.ru».