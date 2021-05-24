Елена Воробей вспомнила о дорогой и опасной операции, которую перенесла ее дочь

Артистка Елена Воробей рассказала о сложной операции, которую перенесла ее 17-летняя дочь София пару лет назад. Актрису процитировали «Дни.ру».

Девушке потребовалось вмешательство хирургов, чтобы исправить прогрессирующее искривление позвоночника, которое могло привести к инвалидности. Актриса отвезла дочь на обследование за границу, где удалось найти подходящего специалиста. Воробей внесла на счет клиники депозит в размере 70 тысяч евро. Операция прошла успешно. Софии вставили в позвоночник две спицы и 20 шурупов.