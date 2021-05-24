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    24 мая 2021, 16:21

    Елена Воробей вспомнила о дорогой и опасной операции, которую перенесла ее дочь

    Артур Блянихов

    Артистка Елена Воробей рассказала о сложной операции, которую перенесла ее 17-летняя дочь София пару лет назад. Актрису процитировали «Дни.ру».

    Девушке потребовалось вмешательство хирургов, чтобы исправить прогрессирующее искривление позвоночника, которое могло привести к инвалидности. Актриса отвезла дочь на обследование за границу, где удалось найти подходящего специалиста. Воробей внесла на счет клиники депозит в размере 70 тысяч евро. Операция прошла успешно. Софии вставили в позвоночник две спицы и 20 шурупов.