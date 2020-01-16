Елена Воробей сломала руку и продолжила выступать

После концерта в Ногинске актрисе эстрады, кино и телевидения Елене Воробей пришлось накладывать гипс. Артистка поскользнулась на сцене и сломала руку. После этого она выступала еще около 40 минут.

О падении Воробей рассказала в Instagram, поблагодарив всех за любовь и оказанную поддержку.

«Сломала руку, <…> но продолжила концерт. Быстро приехала неотложка. Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!» — написала заслуженная артистка России.

Воробей призналась, что продолжила бы и дальше, но ей стало хуже — сильно упало давление. Только после этого «пришлось объявить антракт».

Зрителям актриса напомнила, что ее выступление переносится на февраль.

«Работать с переломанной рукой мне уже доводилось семь лет назад», — заключила Елена Воробей.