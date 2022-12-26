26 декабря 2022, 13:37
Елена Воробей рассказала о своих традициях при праздновании Нового года
Артистка обычно создает свой «голубой огонек» дома
Известная пародистка и заслуженная артистка России Елена Воробей проведет новогоднюю ночь в большой компании своих друзей. Для них традиционно устроят собственный «голубой огонек» дома, сообщила артистка в беседе с РИА ФАН.
Новый год встречать на сцене Воробей не планирует. Традиционно артистка подготовит для своих друзей «голубой огонек» — концерт в домашних условиях.
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Отмечается, что за долгие годы подготовок таких мероприятий Воробей уже выработала собственный подход к организации праздника.
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Новый год
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