Знаменитости 26 декабря 2022, 13:37 Елена Воробей рассказала о своих традициях при праздновании Нового года Артистка обычно создает свой «голубой огонек» дома

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Известная пародистка и заслуженная артистка России Елена Воробей проведет новогоднюю ночь в большой компании своих друзей. Для них традиционно устроят собственный «голубой огонек» дома, сообщила артистка в беседе с РИА ФАН.

Новый год встречать на сцене Воробей не планирует. Традиционно артистка подготовит для своих друзей «голубой огонек» — концерт в домашних условиях.

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Отмечается, что за долгие годы подготовок таких мероприятий Воробей уже выработала собственный подход к организации праздника.

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