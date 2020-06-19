Елена Воробей показала фото юного Галкина

Воробей опубликовала фотографию по случаю Дня рождения Галкина.

«Дорогой Максим, Макс. С Днем рождения, бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так все и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса», — написала юмористка.

По ее словам, только Галкин не изменился за эти годы — «такой же юный взгляд».

Подписчики Воробей оценили молодого Галкина. «Леонтьев в молодости», — написал поклонник по поводу прически артиста.

На снимок также попали молодая Елена Воробей и Юрий Гальцев. Пользователи отметили, что это трио всегда поднимает настроение и спасает все человечество, как врачи.

Максим Галкин встретил свое 44-летие 18 июня. Шоумена поздравили звезды отечественной эстрады и его шестилетние дети Лиза и Гарри.