19 июня 2020, 13:45
Елена Воробей показала фото юного Галкина
Юмористка Елена Воробей выложила в Instagram фотографию телеведущего Максима Галкина, на которой ему примерно 20 лет. Поклонники уже обсуждают снимок, сообщило ИА Nation News.
Воробей опубликовала фотографию по случаю Дня рождения Галкина.
«Дорогой Максим, Макс. С Днем рождения, бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так все и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса», — написала юмористка.
По ее словам, только Галкин не изменился за эти годы — «такой же юный взгляд».
Подписчики Воробей оценили молодого Галкина. «Леонтьев в молодости», — написал поклонник по поводу прически артиста.
На снимок также попали молодая Елена Воробей и Юрий Гальцев. Пользователи отметили, что это трио всегда поднимает настроение и спасает все человечество, как врачи.
Максим Галкин встретил свое 44-летие 18 июня. Шоумена поздравили звезды отечественной эстрады и его шестилетние дети Лиза и Гарри.