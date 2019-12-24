Елена Воробей ответила на предложение закрыть «Аншлаг»

По мнению юмористов, Борщева незаслуженно оскорбила телешоу «Аншлаг». Российская актриса эстрады Елена Воробей заметила, что программа стабильно собирает хороший рейтинг. Она обратила внимание на то, что телеканал «Россия-1» до сих пор заказывает съемки.

«Несмотря на приличный трудовой стаж, артисты „Аншлага“ успешно гастролируют по стране сольно. Если же Борщева решит выступить без команды, то, пожалуй, это будет не аншлаг. Как говорил один народный артист России: „Давайте встретимся у кассы“», — пояснила Воробей.

Участник дуэта братьев и пародист Александр Пономаренко предположил, что «Аншлагу» стоит быть современнее.

«Мы стараемся отражать современные темы — в силу своих способностей и в рамках политики канала. Не секрет, что на „России-1“ ограничений больше, чем, скажем, на ТНТ», — подчеркнул Пономаренко.

Он также усомнился, что робот сможет заменить Владимира Винокура

«Все-таки это большой мастер», — уточнил пародист.

Ранее Елена Борщева предложила отказаться от телепередачи «Аншлаг» и заменить роботом юмориста Владимира Винокура. Советская и российская артистка эстрады Клара Новикова выступила против такой идеи.