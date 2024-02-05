Знаменитости 05 февраля 2024, 00:53 Елена Ваенга рассказала о горе в своей семье Певица Елена Ваенга сообщила о смерти бабушки РИА «Новости»

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Певица Елена Ваенга сообщила в в Instagram* о тяжелой утрате в своей семье. Скончалась ее 97-летняя бабушка Надежда Георгиевна.

«Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. <…> Сегодня моя бабушка умерла», — написала звезда.

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Ваенга неоднократно призналась, что всегда восхищалась жизнелюбием близкого человека. По словам артистки, бабушка была для нее достойным примером. Она унаследовала от Надежды Георгиевны любовь к комнатным растениям и любила готовить с ней обеды.

Певица посвятила родственнице несколько своих композиций, самая известная из них называется «Бабушка». Ваенга также пожелала своим поклонникам прожить долгую и счастливую жизнь.

В декабре актриса Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Ей сразу же оказали первую медицинскую помощь.

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