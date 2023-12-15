Знаменитости 15 декабря 2023, 21:30 Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления Mash: Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной

Читать 360tv в

Певица и актриса Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ваенга играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Во время выступления артистка потеряла сознание. По информации Telegram-канала, ей оказывают первую медицинскую помощь. Информации о состоянии певицы пока не поступало.

Реклама

Известный в Бразилии исполнитель Педро Энрике скончался на сцене прямо во время выступления на религиозном мероприятии. Энрике исполнял песню, а затем внезапно упал на сцену. Певца доставили в ближайшую медицинскую клинику, где врачи констатировали смерть артиста.