Елена Темникова рассказала об уроках лжи от Макса Фадеева

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова рассказала, как по приказу продюсера Максима Фадеева она лгала о своем первом браке. Певица пояснила, что репетировала вместе с композитором свое вранье про замужество. Таким откровением она поделилась в интервью Светлане Бондарчук. Ролик опубликован на YouTube-канале «Света вокруг света».

С первым мужем Елена Темникова познакомилась на проекте «Фабрика звезд — 2». Это был Алексей Семенов.

Семенов тогда же написал книгу, в которой раскрыл информацию об их браке. Именно это вызвало сильное недовольство Максима Фадеева.

«Он стал моим мужем. Мы встречались, мы поженились. У него уже тогда была „Тэфи“, он был суперумный чувак. У нас был свой мир, на гастролях все было классно. Но потом жизнь нас развела», — поделилась певица.

«Он мне приказал, чтобы я отнекивалась, что мы не были женаты, что он все это придумал. Мне было крайне сложно. Мы это сидели и репетировали, потому что мне было сложно врать всем», — призналась Темникова.

Певица пояснила, что отказаться от выполнения приказа продюсера не могла, так как это часть работы любого артиста.

«Скажут побриться налысо, значит, я буду ходить лысой», — пояснила певица.

Елена Темникова работала с продюсером Максимом Фадеевым с 2003 по 2014 год как вокалистка группы Serebro. В 2007 году коллектив представил Россию на Евровидении, где занял третье место. В мае 2014 года Темникова объявила, что уходит от Фадеева по состоянию здоровья. Спустя несколько месяцев она выпустила сольный сингл на песню «Зависимость».