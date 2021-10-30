Елена Темникова рассказала об уроках лжи от Макса Фадеева
Певица Елена Темникова рассказала, как она отрицала первое замужество по приказу Максима Фадеева
Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова рассказала, как по приказу продюсера Максима Фадеева она лгала о своем первом браке. Певица пояснила, что репетировала вместе с композитором свое вранье про замужество. Таким откровением она поделилась в интервью Светлане Бондарчук. Ролик опубликован на YouTube-канале «Света вокруг света».
С первым мужем Елена Темникова познакомилась на проекте «Фабрика звезд — 2». Это был Алексей Семенов.
Семенов тогда же написал книгу, в которой раскрыл информацию об их браке. Именно это вызвало сильное недовольство Максима Фадеева.
«Он стал моим мужем. Мы встречались, мы поженились. У него уже тогда была „Тэфи“, он был суперумный чувак. У нас был свой мир, на гастролях все было классно. Но потом жизнь нас развела», — поделилась певица.
«Он мне приказал, чтобы я отнекивалась, что мы не были женаты, что он все это придумал. Мне было крайне сложно. Мы это сидели и репетировали, потому что мне было сложно врать всем», — призналась Темникова.
Певица пояснила, что отказаться от выполнения приказа продюсера не могла, так как это часть работы любого артиста.
«Скажут побриться налысо, значит, я буду ходить лысой», — пояснила певица.
Елена Темникова работала с продюсером Максимом Фадеевым с 2003 по 2014 год как вокалистка группы Serebro. В 2007 году коллектив представил Россию на Евровидении, где занял третье место. В мае 2014 года Темникова объявила, что уходит от Фадеева по состоянию здоровья. Спустя несколько месяцев она выпустила сольный сингл на песню «Зависимость».