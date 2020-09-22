Елена Темникова купила кота за миллион рублей

По данным издания «Дни 24», она приобрела кота породы саванна, стоимость которого достигает миллион рублей. Темникова рассказала, что написала питомца Наоко, и он очень жизнерадостный и любит носиться по всему дому.

«Наш реактивный самолет в доме. Прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе — его конек. Счастливы очень», — рассказала певица.

Ранее вокалистка группы Little Big Соня Таюрская резко осадила хейтеров от желания обсуждать ее внешность или личную жизнь. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка пояснила, что каждый раз, открывая комментарии, она оказывается шокирована советами и требованиями, которые предъявляют ей подписчики.

Таюрская обратилась к комментаторам и напомнила, что прежде всего она обычный человек и ничем от них не отличается. Это следует помнить всем, прежде чем писать очередной непрошенный совет по поводу внешности.