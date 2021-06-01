Елена Проклова рассказала о критике в свой адрес

Актриса Елена Проклова рассказала, что многие критикуют ее после того, как она рассказала, что в детстве подверглась насилию. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Актриса рассказала, что не очень уважает людей, которые способны закрыть глаза на подобные вещи из-за страха перед общественным мнением.

«С молчаливого согласия равнодушных совершаются самые страшные преступления на Земле», — считает Проклова.

Также она отметила, что многие поддержали ее. Также некоторые актрисы рассказали свои истории, связанные с насилием и домогательством.

«К сожалению, проблема в обществе не уменьшается, а увеличивается. Но времена сейчас другие. В современном мире люди могут свободно говорить о том, что происходит. Неправильно молчать, мы все связаны. Надеюсь, мой пример может послужить кому-то помощью, тропинкой, как себя вести и что делать», — поделилась Проклова.

Ранее она рассказала, как еще в школьном возрасте во время съемок подверглась домогательствам некоего известного актера. Своими историями из молодости она поделилась в программе «Секрет на миллион»