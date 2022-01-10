Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации московской больницы

Актриса Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию одной из московских больниц. Об этом звезда рассказала журналистам. Она отметила, что сейчас не самое время для долгих разговоров.

Комментарий Елены Прокловой опубликовали «Известия».

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала актриса. Причину своей госпитализации она называть не стала.

Ранее СМИ сообщили, что Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом. Стало известно, что до этого артистка пожаловалась на высокое давление и сильное головокружение. Врачи направили ее на МРТ головного мозга: результаты показали, что у Прокловой произошел инсульт.

По данным СМИ, звезда сейчас в состоянии средней тяжести. 10 января стало известно, что ее перевели в реанимацию. По некоторым данным, инсульт у прославленной советской и российской актрисы мог произойти еще несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.