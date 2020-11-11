Елена Летучая рассказала подписчикам, что заболела

Также в своем профиле она выложила старое фото в розовом платье, с макияжем и укладкой. Ведущая предложила подписчикам придумать название для снимка, а за самый интересный вариант обещала приз.

«Оставлю этот снимок тут, так как приболела и голова раскалывается, название к фото пишите вы!» — написала она в тексте поста.

Ранее стало известно, что чаще всех актрис Голливуда ненормативную лексику в кадре использует Эмили Блант, чья героиня только в триллере «Девушка в поезде» за 112 минут сквернословит 33 раза. Всего ее персонажи использовали матерные выражения в 81 эпизоде.

Второе место заняла Дженнифе Лоуренс, которая 75 раз пользовалась в кадре ненормативной лексикой. Третье место досталось Лесли Манн, чьи персонажи матерились 70 раз.

Об этом сообщил портал BuzzBingo, который исследовал 3,5 тысячи сценариев и составил рейтинг самых невоздержанных на язык актрис.