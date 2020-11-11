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    11 ноября 2020, 16:19

    Елена Летучая рассказала подписчикам, что заболела

    Дарья Морозова

    Елена Летучая выложила в Instagram фото с таблетками и пульсоксиметром. Она пояснила, что заболела, но умолчала, чем именно. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
    Елена Летучая рассказала подписчикам, что заболела

    Также в своем профиле она выложила старое фото в розовом платье, с макияжем и укладкой. Ведущая предложила подписчикам придумать название для снимка, а за самый интересный вариант обещала приз.

    «Оставлю этот снимок тут, так как приболела и голова раскалывается, название к фото пишите вы!» — написала она в тексте поста.

    Ранее стало известно, что чаще всех актрис Голливуда ненормативную лексику в кадре использует Эмили Блант, чья героиня только в триллере «Девушка в поезде» за 112 минут сквернословит 33 раза. Всего ее персонажи использовали матерные выражения в 81 эпизоде.

    Второе место заняла Дженнифе Лоуренс, которая 75 раз пользовалась в кадре ненормативной лексикой. Третье место досталось Лесли Манн, чьи персонажи матерились 70 раз.

    Об этом сообщил портал BuzzBingo, который исследовал 3,5 тысячи сценариев и составил рейтинг самых невоздержанных на язык актрис.