12 мая 2020, 14:01
Елена Летучая рассказала о жизни в самоизоляции
Телеведущая Елена Летучая рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, что именно ей удалось переосмыслить за время пандемии коронавируса.
Летучая призналась, что для нее на первом месте всегда стояла семья. И для нее, как для человека, у которого рабочее расписание составлено на много месяцев вперед, самоизоляция стала настоящим подарком.
«Сейчас все правильно и гармонично, появилось время почитать, я села заново за этюдник, занимаюсь садом, чувствую себя женщиной у очага», — перечислила собеседница издания.
Она добавила, что старается принимать все то, что дает жизнь. По ее словам, от негатива на лице появляются морщины.