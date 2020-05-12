Елена Летучая рассказала о жизни в самоизоляции

Летучая призналась, что для нее на первом месте всегда стояла семья. И для нее, как для человека, у которого рабочее расписание составлено на много месяцев вперед, самоизоляция стала настоящим подарком.

«Сейчас все правильно и гармонично, появилось время почитать, я села заново за этюдник, занимаюсь садом, чувствую себя женщиной у очага», — перечислила собеседница издания.

Она добавила, что старается принимать все то, что дает жизнь. По ее словам, от негатива на лице появляются морщины.