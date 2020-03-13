Елена Летучая представит два новых телепроекта

Зрители канала «ЧЕ!» увидят авторский проект журналистки «Летучий надзор» 16 марта. С 5 апреля в эфире СТС появится шоу «Детки-предки», в котором Летучая станет ведущей.

По словам знаменитости, новая программа на СТС — «настоящая смена имиджа и формата».

«Зрители воспринимают меня как человека строгого и серьезного, но я всегда хотела попробовать свои силы в семейном проекте, поэтому счастлива, что телеканал СТС исполняет мою мечту. И, конечно, большое спасибо Александру Рогову, которому удалось органично соединить вещи двадцатого и двадцать первого веков, отразить вкусы и предпочтения представителей разных поколений. Это помогло мне раскрыть внутренние качества, которые я обычно не демонстрирую, — мягкость, позитив, доброту. На съемках шоу я буквально излучала свет, поэтому уверена, что зрители почувствуют тепло даже через экран», — пояснила Летучая.

В авторском проекте звезда планирует проверить потребительскую корзину в России.

«Моей главной целью было создать социально значимый проект. Я испытывала потребность делать что-то полезное, так как вижу в этом свое предназначение. И мне хотелось не просто рассказывать интересные факты о продуктах или сервисах, но и менять жизнь людей к лучшему. Бдительным нужно быть всегда: любая область должна быть под вашим вниманием. И одной из самых интересных сфер для меня оказалась косметология. Честно говоря, я была в шоке от того, что там обнаружила», — заметила Летучая.