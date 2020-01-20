Елена Летучая будет вести новое шоу на федеральном канале

Звезда «Ревизорро» рассказала на своей странице в Instagram, что новое шоу столкнет разные поколения. В нем будут принимать участие семьи из двух взрослых и двух детей. Победителям достанется денежный приз либо поездка в Диснейленд.

Напомним, известность Летучей принесла программа «Ревизорро», которая несколько лет выходила в эфире телеканала «Пятница!». Ведущая проверяла рестораны, кафе и отели на соблюдение санитарных норм.

В декабре «360» писал о намерении Елены Летучей и ее супруга Юрия Анашенкова отсудить миллионы за «травлю» в эфире НТВ.