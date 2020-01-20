20 января 2020, 22:04
Елена Летучая будет вести новое шоу на федеральном канале
Телеведущая Елена Летучая рассказала о новом шоу «Детки-предки», которое будет вести в эфире телеканала СТС, сообщило ИА Nation News.
Звезда «Ревизорро» рассказала на своей странице в Instagram, что новое шоу столкнет разные поколения. В нем будут принимать участие семьи из двух взрослых и двух детей. Победителям достанется денежный приз либо поездка в Диснейленд.
Напомним, известность Летучей принесла программа «Ревизорро», которая несколько лет выходила в эфире телеканала «Пятница!». Ведущая проверяла рестораны, кафе и отели на соблюдение санитарных норм.
В декабре «360» писал о намерении Елены Летучей и ее супруга Юрия Анашенкова отсудить миллионы за «травлю» в эфире НТВ.