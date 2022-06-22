Елена Ксенофонтова рассказала о съемках в «Молодом человеке» и о своих секретах красоты

Показ фильма «Молодой человек» продолжается в российском прокате. Одну из ролей сыграла актриса Елена Ксенофонтова. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала о съемках фильма, а также поделилась своими секретами красоты.

Главные роли в фильме исполнили Павел Табаков и Данила Козловский. По сюжету главный герой, разочаровавшись в жизни, решает притвориться старшеклассником, чтобы поехать в лагерь на конкурс для подростков и выиграть на нем деньги. Елене Ксенофонтовой в картине досталась роль проверяющей, мечтающей быть с вожатыми и юными лидерами на одной волне.

По словам актрисы, ее первая поездка в лагерь в детстве прошла неудачно — родителям пришлось забрать ее раньше, поскольку ей было плохо. Позднее она полюбила ездить в лагеря, и, снимаясь в фильме, приятно было вспомнить это время.

«Все проходило достаточно легко, спокойно и весело. Я бы не сказала, что переживала какие-то сложности. Но это не та роль, при которой испытываешь катарсис, и выворачивает душу. Это комедийный, гротесковый персонаж. Хотелось бы сказать, что мне очень легко работалось и с режиссером Александром Фоминым, и с замечательными партнерами по фильму. Было достаточно импровизации, которая ими подхватывалась», — рассказала актриса.

В фильме ей досталась роль женщины, которая пытается молодиться, в жизни же актриса не пытается обогнать время, но, конечно, следит за собой.

«В этом году мне 50. Естественно, я слежу за собой. Пользуюсь хорошей косметикой, делаю определенные процедуры, пользуюсь аппаратной косметологией, не забываю про фитнес для лица, массажи. Все, что сохраняет лицо естественным, а не „улучшает“ его», — поделилась она.