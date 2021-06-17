Елена Ксенофонтова нашла работу для 10-летней дочери

Актриса Елена Ксенофонтова, звезда сериала «Кухня», рассказала, что устроила свою дочь Софью на работу. 10-летняя Софья вместе с мамой трудится на съемочной площадке, написали «Дни.ру».

Елена снимается в фильме «Молодой человек». С ней на площадке присутствует ее дочь. Ксенофонтова рассказала, что на площадке дочка работает «хлопушкой» (управляет «хлопушкой», нумератором, на котором указываются данные о текущей сцене, — он нужен для последующего монтажа картины).

«Работаем. Мать — артисткой, дочь — хлопушкой. Так и вертимся», — написала Ксенофонтова под фотографией дочери на площадке в своем Instagram.