Елена Яковлева рассказала, как едва не утонула в Черном море

По данным информагентства, когда Яковлева училась на третьем курсе, она поехала в Одессу на кинопробы для картины «Двое под одним зонтом», которую снимал Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

По дороге домой актриса решила искупаться, несмотря на то, что плохо плавала. Она проплыла 15 метров и начала тонуть. В какой-то момент при попытке залезть на камни Яковлева порезалась ракушками, и у нее началось кровотечение.

«В конце концов, кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови», — поделилась артистка.