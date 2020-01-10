    10 января 2020, 11:55

    Елена Яковлева рассказала, как едва не утонула в Черном море

    Артур Блянихов

    Российская актриса Елена Яковлева призналась, что, будучи студенткой, едва не утонула в Черном море. Артистку процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, когда Яковлева училась на третьем курсе, она поехала в Одессу на кинопробы для картины «Двое под одним зонтом», которую снимал Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

    По дороге домой актриса решила искупаться, несмотря на то, что плохо плавала. Она проплыла 15 метров и начала тонуть. В какой-то момент при попытке залезть на камни Яковлева порезалась ракушками, и у нее началось кровотечение.

    «В конце концов, кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови», — поделилась артистка.