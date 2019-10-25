Елена Исинбаева ввязалась в скандал с подписчиками

Спортсменка опубликовала пост, в котором поинтересовалась, почему «пустые» девушки-блогеры являются лидерами мнений.

«Будучи на встречах мы, Олимпийский чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем. Почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы, не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых „пустые“ внутри, имеющие искусственную внешность?», — написала Исинбаева.

В ответ Елена получила большое количество неприятных слов. Подписчики вступились за своих любимых блогеров.

«Пустышки они для вас. А для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», «Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «А ты не пустышка? Кому нужны твои медали?» — написали в комментариях.

Интернет-пользователи посоветовали спортсменке опуститься с небес на землю.