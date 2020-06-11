«Ах, какая женщина». Степаненко восхитила поклонников элегантным образом

Юмористка и телеведущая Елена Степаненко предстала перед зрителями в новом образе. В студию своего шоу «Еще не вечер!» она пришла в элегантном брючном костюме красного цвета.

Фотография, на которой Степаненко с улыбкой позирует перед камерой, появилась в Instagram шоу. Под пиджак ведущая надела белый топ, а на ноги — лодочки в тон.

Внешний вид 67-летней юмористки понравился поклонникам. В комментариях Степаненко буквально засыпали комплиментами.

«Выглядите просто потрясающе!», «Разве можно быть красивой такой? И молодой! Как вам, Елена, идет красный!», «Ах, какая женщина!», «Вы просто прелесть, красавица, леди», — писали в адрес юмористки фанаты.

Елена Степаненко развелась с Евгением Петросяном в 2018 году. Бывшие супруги до сих пор делят совместное имущество. В браке они прожили 30 лет. Недавно Петросян впервые опубликовал фото с новой женой — 31-летней Татьяной Брухуновой. Об их отношениях стали говорить в 2019 году. Поклонники Степаненко осуждают девушку за то, что Брухунова разрушила ее брак с Петросяном.