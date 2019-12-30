«Еле дышит на сцене»: музыкальный критик жестко осудил Пугачеву за концерты

Как рассказал музыкальный критик, выступления таких исполнителей, как Алла Пугачева, София Ротару и Николай Носков «вызывают у него жалость».

«Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?» — заявил Соседов.

По мнению музыкального критика, артисты «должны показывать себя в лучшей форме». По слова Соседова, у музыканта нет права «выходить на сцену немощным».

Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности 10 лет назад — в 2009 году. В апреле 2019-го на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся первый за эти годы сольный концерт Примадонны. Он получил название «Алла Пугачева. P.S.». это выступление было приурочено к 70-летию артистки.

В начале ноября Пугачева выступила в Минске. В белорусской столице Пугачева получила от главы страны Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно дарят иностранным лидерам. Во время прощания со зрителями Пугачева сказала, что ей очень приятно чувствовать любовь людей и анонсировала следующий концерт на свое 80-летие.