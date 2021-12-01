Элджея заметили в миграционном центре Кипра

Рэпера Элджея, который покинул Россию месяц назад, заметили в миграционном центре Кипра. Предположительно, музыкант пытается получить там гражданство. Об этом сообщил Telegram-канал Peopletalk.

Издание также подчеркнуло, что вместе с рэпером может быть его бывшая жена Анастасия Ивлеева. Она выкладывала в Instagram фото с Элджеем 30 ноября: на снимке рэпер сидит в салоне внедорожника. Ивлеева подписала фотографию: «Йоу». Поклонники пары сразу же стали обсуждать возможность их воссоединения.

Элджей уехал из России месяц назад, вскоре после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Об этом стало известно в конце октября — правоохранители проверили песни музыканта и направили материалы дела в суд. При этом названия конкретных треков не уточняли.

Дело против музыканта поступило в суд Москвы 27 октября. Ранее за пропаганду наркотиков в своих песнях оштрафовали рэпера Моргенштерна — он должен заплатить 100 тысяч рублей. По этой же статье оштрафовали и журналиста Юрия Дудя — пропаганду наркотиков увидели в нескольких его интервью.