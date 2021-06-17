Элджея заинтересовала торговля цифровым искусством

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) решил заняться цифровым искусством и продать на маркетплейсе Binance NFT свою первую работу. Об этом сообщила Lenta.ru.

РИА ФАН рассказало, что первой работой Элджея на NFT станет коллекция из пяти рингтонов, которую сгенерировал искусственный интеллект сервиса Mubert, основываясь на голосовых сообщениях, концертах, музыке и демо-записях артиста. «Я просто взял рекордер и не расставался с ним в течение нескольких дней», — признался музыкант. По данным информагентства, абстрактные анимационные работы цифрового художника Александра Шишковца дополнят работу рэпера.