Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков. Рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей, музыканта на процессе не было. Об этом «360» сообщили в суде.

Ранее стало известно, что правоохранители проверяют некоторые треки музыканта на наличие в них информации о запрещенных веществах. Названия композиций не разглашались.

Проверку в отношении треков Элджея начали с подачи Лиги безопасного интернета, которую организовала депутат Екатерина Мизулина. Еще летом текущего года организация обратилась к правоохранителям с просьбой подробнее изучить творчество популярного рэпера. Сотрудники Лиги заподозрили, что в песнях присутствует пропаганда наркотических средств.

Сам Элджей сейчас находится на Кипре вместе со своей бывшей супругой, Настей Ивлеевой. Пара рассталась, но сейчас вновь проводит время вместе. Поклонники считают, что влюбленные заново воссоединились, но сами звезды никак не реагируют на такие слухи. Элджея заметили также выходящим из здания кипрской миграционной службы. Фанаты решили, что он якобы получает гражданство этой страны.