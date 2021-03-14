Элджей после дня рождения Ивлеевой встретил утро под капельницами

Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с капельницами. Очевидно, таким образом артист описал свое состояние после прошедшей накануне вечерники по случаю дня рождения его супруги, телеведущей Насти Ивлеевой.

«После вечеринки», — указал рэпер в подписи к фото, которое выложил у себя в Stories.

Источник фото: скриншот Stories в Instagram Элджея

Настей Ивлеевой в понедельник, 8 марта, исполнилось 30 лет. По такому случаю Ивлеева закатила шикарную вечеринку в одном из столичных ресторанов, которая состоялась в субботу. Именинницу пришли поздравить многие знаменитости первой величины всех возрастов — от Аллы Пугачевой до Дани Милохина. Гостей развлекали комики Владимир Маркони и Александр Гудков.

В честь 30-летия Ивлеевой в семи российских городах отгремели салюты. В компании, которая организовала фейерверк в Казани, сообщили «360», что соблюдали правила пожарной безопасности. Однако в МЧС России по Татарстану посчитали иначе. Теперь компании «Фейерверк-Мастер», которая устроила салют, грозит штраф в размере 150–200 тысяч рублей.