Элджей попал в больницу в Москве

Подписчики рэпера предполагают, что это связано с коронавирусом, которым Элджей и его супруга блогер Анастасия Ивлеева недавно заразились.

Ранее пара получила положительные результаты тестов на коронавирус. Ивлеева призвала своих подписчиков быть осторожными. Также она уточнила, что они с мужем хорошо себя чувствуют, вирус протекает бессимптомно.

Также стало известно, что пандемия коронавируса заставила россиян чаще страховать свою жизнь. Спрос на накопительное и инвестиционное страхование вырос за первые шесть месяцев 2020 года вдвое. Опрос среди крупных клиентов провели страховщики.

Число договоров ИСЖ в рублях увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось почти вдвое. В долларах оно выросло на 12%. В полисы НСЖ общая сумма вложений возросла на 74%. Больше всего в ИСЖ вкладывались в мае и июне, а в НСЖ — в марте. Состоятельные клиенты, чьей инвестиционный портфель начинается от суммы в 15 миллионов рублей, в первые шесть месяцев 2020 года активно приобретали полисы ИСЖ на пять лет и НСЖ — более чем на 10 лет.