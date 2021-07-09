Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой в новой песне

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) презентовал на всех цифровых площадках новую композицию Soda. В ней он намекнул на развод с телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой.

Sоdа записана вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте рэпер упоминает девушку, похожу на его жену.

Baby, ты секси.

Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — прим. ред.)».

Но нам стало скучно,

Больше не интересно,

Ну и все на этом закончили

Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод Ивлеевой. В Сети уже давно ходят слухи, что в этой семье не все в порядке. Ведущая и рэпер давно не размещали совместных фото. Анастасия была замечена без кольца на безыменном пальце.

Однако совершенно достоверно известно, что Узенюка лишили водительских прав. Он не имеет право садиться за руль год и семь месяцев. Все из-за того, что исполнитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.