Элджей и Ивлеева сняли обручальные кольца

Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева и хип-хоп-исполнитель Элджей сняли обручальные кольца. На это обратили внимание подписчики в Instagram, написал РЕН ТВ.

Сначала поклонники заметили, что кольцо сняла Ивлеева. Вскоре и музыкант выложил фотографию без обручального кольца.

«Почему вы не вместе? Верни Настю!», «Вернись к Насте», «Где Настя?» — написали подписчики в комментариях под последним постом артиста.

Ивлеева заметно реже появляется в соцсетях в последнее время. На редких снимках она позирует в одиночестве. Также поклонники обратили внимание, что блогерша больше не упоминает Элджея, хотя раньше при любом случае говорила о своих чувствах к нему. Кроме того, телеведущая одна приходит на мероприятия и выглядит поникшей.

Тем не менее Ивлеева и Элджей пока никак не прокомментировали возможную размолвку.

Блогерша и музыкант поженились в 2019 году. Сейчас пара живет не вместе: Ивлеева — в Санкт-Петербурге, а Элджей — в Московской области. В Сети ходят слухи, что музыкант изменил своей супруге с ведущей Юлей Коваль, но не предоставили доказательств.