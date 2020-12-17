Экстрасенс: Заворотнюк вылечится от рака

Ласка считает, что в жизни актрисы было множество тяжелых событий, которые можно рассматривать как испытания для перехода на новый уровень. Экстрасенс уверена, что Заворотнюк выздоровеет с большой долей вероятности.

«Сейчас Анастасия стоит на правильном пути, имея очень серьезный опыт. Она сейчас имеет шансы на полное выздоровление и стабилизацию. У нее все будет хорошо, потому что сделаны правильные выводы», — заявила Ласка.

Ранее экстрасенс Арина Ласка рассказала, что означают приветствия.

По ее словам, «смысл приветствий заключается в установке намерения и энергетической прокачке». Ласка считает, что приветствия влияют на то, какой будет день: высокочастотным или низкочастотным. Кроме того они настраивают энергию на позитив или негатив.

Экстрасенс добавила, что правильные приветствия могут привлечь в жизнь новые интересные события и дарят позитивный настрой.