Экстрасенс рассказал, почему расстались Пугачева и Киркоров

По ее словам, Киркоров требовал слишком много внимания, которое Пугачева не могла ему дать. Экстрасенс уверена, что он часто вел себя, как ребенок.

«В отношениях с Филиппом она доминировала и в итоге это ей надоело», — считает Миронова.

Также она уверена, что Галкин гораздо более спокойный и серьезный, чем Киркоров. Он сразу был настроен на серьезные отношения, уточнила экстрасенс.

«Он умеет ухаживать за любимой женщиной. Он дипломатичен, внимателен, корректен. Несмотря на более молодой возраст, Галкин более зрелый в плане отношений», — считает Миронова.

Ранее новое фото появилось в Instagram-аккаунте детей Аллы Пугачева и Максима Галкина Гарри и Лизы. Но подписчики не оценили внешность певицы. На фото сами Пугачева с Галкиным, а также их друзья. В комментариях многие отметили неестественную внешность певицы, как и многих других женщин на снимке.