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    13 января 2021, 15:16

    Экстрасенс рассказал, почему расстались Пугачева и Киркоров

    Дарья Морозова

    Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, почему Алла Пугачева рассталась с Филиппом Киркоровым и выбрала Максима Галкина. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По ее словам, Киркоров требовал слишком много внимания, которое Пугачева не могла ему дать. Экстрасенс уверена, что он часто вел себя, как ребенок.

    «В отношениях с Филиппом она доминировала и в итоге это ей надоело», — считает Миронова.

    Также она уверена, что Галкин гораздо более спокойный и серьезный, чем Киркоров. Он сразу был настроен на серьезные отношения, уточнила экстрасенс.

    «Он умеет ухаживать за любимой женщиной. Он дипломатичен, внимателен, корректен. Несмотря на более молодой возраст, Галкин более зрелый в плане отношений», — считает Миронова.

    Ранее новое фото появилось в Instagram-аккаунте детей Аллы Пугачева и Максима Галкина Гарри и Лизы. Но подписчики не оценили внешность певицы. На фото сами Пугачева с Галкиным, а также их друзья. В комментариях многие отметили неестественную внешность певицы, как и многих других женщин на снимке.