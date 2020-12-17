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    17 декабря 2020, 15:35

    Экстрасенс: Маковецкий вылечится от коронавируса

    Дарья Морозова

    Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что актер Сергей Маковецкий поправится после коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она уверена, что его состояние не угрожает жизни. По словам Мироновой, актер вылечится, с ним все будет в порядке.

    «Он будет дальше радовать нас своими выступлениями и прекрасными ролями. Можно пожелать ему только доброго здоровья и благополучия», — заключила экстрасенс.

    Ранее экстрасенс Арина Ласка рассказала, что означают приветствия.

    По ее словам, «смысл приветствий заключается в установке намерения и энергетической прокачке». Ласка считает, что приветствия влияют на то, какой будет день: высокочастотным или низкочастотным. Кроме того они настраивают энергию на позитив или негатив.

    Экстрасенс добавила, что правильные приветствия могут привлечь в жизнь новые интересные события и дарят позитивный настрой.

    Также Ласка рассказала о ритуале приветствия, который помогает привлечь удачу. Для этого нужно по утрам зажигать свечу и желать себе всего, что хочется в жизни. Если делать это искренне, все обязательно сбудется, уверена экстрасенс.