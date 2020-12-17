Экстрасенс: Маковецкий вылечится от коронавируса

Она уверена, что его состояние не угрожает жизни. По словам Мироновой, актер вылечится, с ним все будет в порядке.

«Он будет дальше радовать нас своими выступлениями и прекрасными ролями. Можно пожелать ему только доброго здоровья и благополучия», — заключила экстрасенс.

Ранее экстрасенс Арина Ласка рассказала, что означают приветствия.

По ее словам, «смысл приветствий заключается в установке намерения и энергетической прокачке». Ласка считает, что приветствия влияют на то, какой будет день: высокочастотным или низкочастотным. Кроме того они настраивают энергию на позитив или негатив.

Экстрасенс добавила, что правильные приветствия могут привлечь в жизнь новые интересные события и дарят позитивный настрой.

Также Ласка рассказала о ритуале приветствия, который помогает привлечь удачу. Для этого нужно по утрам зажигать свечу и желать себе всего, что хочется в жизни. Если делать это искренне, все обязательно сбудется, уверена экстрасенс.