Эксперты заметили «животную реакцию» Маркл на упрек в высокомерии

Журналистка нередко общается по видеосвязи с разными людьми и представителями каких-либо организаций. В ходе беседы Макгирт сказала герцогине Сассекской, что она «не единственная влиятельная женщина, вовлеченная в это мероприятие».

Специалисты по языку тела сделали выводы, что Меган чувствовала себя в этот момент некомфортно, информирует «Экспресс газета».

«Внутри герцогини явно бушевало ее эго. Ей не понравилось высказывание. Она не воспринимает его как простые слова. Она воспринимает это как угрозу. До этого интервьюер осыпал Меган похвалами, она выглядела более уверенной. Ее движения глазами по комнате говорят о том, что она хочет чувствовать себя здесь главной», — пояснили эксперты.

Они обратили внимание на сжавшееся горло Маркл, назвав это «животной реакцией». Актрисе не нравится слышать, что она не единственная влиятельная личность. В ходе разговора Меган пыталась доказать, что уже не обращает внимания на то, что пишут про нее СМИ. Язык тела герцогини говорил об обратном.