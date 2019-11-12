Экспертов удивил курс генной терапии Заворотнюк

«О вторичной глиобластоме я слышу впервые. Вторичная опухоль — это опухоль, которая возникает после лечения первичной. И глиобластома разнится лишь по степеням злокачественности, а не первичности-вторичности», — пояснил врач-онколог и доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

Он подтвердил возможность успешного удаления злокачественного образования при глиоме мозга.

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«В таком случае больной, как правило, выздоравливает: зайдите в госпиталь Бурденко, вам расскажут о сотнях таких пациентов. Но такие счастливые исходы возможны только при раннем обнаружении опухоли, а диагностировать ее крайне сложно, мы же не делаем МРТ также часто, как флюорографию. Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они затронули те участки мозга, которые нельзя трогать — иначе наступит смерть», — отметил Долгополов.

Онколог усомнился в успешности генной терапии для актрисы. По его словам, при лечении опухолей головного мозга эту сложную, дорогостоящую и молодую методику можно использовать лишь как эксперимент.

«Берутся свои клетки, потом путем генной инженерии они выращиваются и модифицируются в течение двух-четырех недель, и затем вводятся внутривенно. Далее в организме больного эти клетки, „заточенные“ под поиск опухолевых клеток, находят свои мишени», — рассказал Долгополов.

Он назвал генную терапию «терапией отчаяния» и добавил, что подобное лечение стоит от 100 до 500 тысяч долларов за месяц.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшилось. Однако близкие актрисы признались, что его слова вызвали «легкое недоумение».