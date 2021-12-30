Экспертиза признала правоту Костюшкина в тяжбе с Монеточкой о плагиате

Судебно-музыковедческая экспертиза признала песню певицы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом сингла бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Теперь у Монеточки меньше шансов выиграть суд, написал сайт kp.ru.

Костюшкин был готов отказаться от всех претензий к Монеточке, если она признает, что переделала его песню и исполняла ее на концертах без согласования с ним. Но исполнительница отказалась признать свою песню заимствованием.

«Экспертиза показала, что песня госпожи [Елизаветы] Гырдымовой (настоящее имя Монеточки — прим. ред.) является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку», — сообщил Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

Монеточка ни разу не появлялась в суде. А ее адвокат якобы даже не знает, как она выглядит. Сторона экс-солиста «Чай вдвоем» требует с нее 900 тысяч рублей компенсации.

Представители певица заявляли, что ее песня — не плагиат, а пародия.

Экспертизу по иску Костюшкина назначили еще в сентябре.