Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым

Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу в одной из столичных больниц. По результатам обследования нескольких специалистов его признали вменяемым.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — процитировали агентство слова собеседника.

По информации Telegram-канал Mash Ефремова осмотрели трое специалистов — психолог, психиатр и невролог. Актер вел себя вежливо и корректно, отвечал на вопросы врачей, но находился в депрессивном состоянии. Он не стал отрицать наркотической зависимости — рассказал, что регулярно уходит в загулы. Что произошло в день ДТП, Ефремов почти не помнит.

Врачи выдали заключение о вменяемости актера сразу, потому что диагноз был очевиден. Ефремова даже не стали отправлять в стационар.

Смертельное ДТП произошло вечеров 8 июня на Садовом кольце. Актер вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. Пострадавший получил множественные травм, из-за которых утром 9 июня умер в реанимации.

Прокуратура заявила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера поместили под домашний арест, но это не мешает его детям и друзьям периодически приезжать в гости. Ефремова продолжают возить на допросы.

Открытым остается вопрос с компенсацией пострадавшим — стороны пока не могут прийти к общей договоренности. Ранее адвокат артиста рассказал, что размер суммы, которую Ефремов выплатит семье погибшего, не будет превышать трех миллионов рублей.