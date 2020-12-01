Эксперт Vogue показала стильные зимние образы на примере Топурии и Гагариной

Она обратила внимание, что солистка «А’Студио» умеет правильно подбирать обувь и верхнюю одежду к своей внешности. Девушке подходят образы с оверсайз-куртками. Бжедугова заметила, что для модного лука иногда достаточно верно сочетать цвета, пишет ИА «Невские новости».

«На первый взгляд может показаться, что такой объемный пуховик — это вариант только для клипов и отдельно составленных образов, на самом деле уже второй сезон подряд дизайнеры предлагают подобные модели как повседневную верхнюю одежду», — подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что Гагарина предпочитает длинные пальто, похожие на плед, в который можно закутаться.

Анна заявила, что если девушка боится промахнуться с выбором верхней одежды, можно смело следовать примеру Полины. Стилист добавила, что певица правильно соблюдает границы стиля.