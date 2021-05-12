Эксперт по королевскому этикету рассказал, как Кейт Миддлтон ходит на каблуках без боли

Исследователь королевского этикета Мика Майер рассказала, как Кейт Миддлтон носит обувь на каблуках, чтобы не страдать от боли в ногах. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она пояснила, что герцогиня носит колготки с гелевыми вставками в пятках, которые делают обувь на каблуке более комфортной. По словам Майер, Миддлтон предпочитает колготки от John Lewis. Их цена примерно 600 рублей.