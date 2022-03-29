Эксперт по этикету опровергла слухи о запланированной выходке Уилла Смита на «Оскаре»

Актер Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку о прическе жены Смита Джады Пинкетт-Смит. В разговоре с NEWS.ru эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова рассказала, что поведение Рока было некорректным, однако и Смит должен был ответить ему словами.

Крис Рок пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» Пинкетт-Смит. При этом жена Уилла Смита страдает заболеванием, которое приводит к выпадению волос, поэтому шутка действительно была неуместной, сказала Грохотова.

«Конечно, он же понимает, что такая шутка будет больно бить по супруге, и непонятно, какие будут последствия после таких высказываний. Безусловно, надо было среагировать словесно. Возможно, после этого написать заявление, чтобы человека в следующий раз не пригласили. Такие вот вещи имеют определенные последствия. Сейчас человек поставил себя в ситуацию, когда возникает вопрос — кто прав, а кто виноват», — отметила Грохотова.

Она добавила, что случившееся не было спланированным элементом шоу, поскольку такую шутку не стали бы использовать ради этого.

Уилл Смит после произошедшего извинился за свой поступок.