Эксперт объяснил, почему в Прибалтике боятся Газманова «с ясными днями»

Напомним, что в 2016 году, Литва запретила артисту въезд в страну. МИД этого государства обвинил Газманова в «разжигании неприязни и демонстрации неуважения к нашей истории». Властей насторожили слова из песни «Я рожден в Советском Союзе», где звучат слова: «Сахалин и Камчатка, Уральские горы — это моя страна. Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже».

По словам Старикова, русофобия прибалтов не имеет пределов. Так, знаменитостям, которые не ругают российскую власть и появляются на государственных телеканалах РФ, путь в Прибалтийские страны закрыт. В частности это касается Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Олега Газманова.

«У местных даже была шутка, что литовцы боятся, что Газманов заберет у них все ясные дни себе. Так как Прибалтика дождлива, то он заберет и утащит их себе в Россию», — отметил специалист.