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    18 августа 2020, 18:39

    Эксперт назвал топ-10 знаменитостей с откровенными фото в Instagram

    Дарья Морозова

    Эксперт издания NewInform составил рейтинг знаменитостей, которые выкладывают в Instagram откровенные, по его мнению, фотографии.

    На 10-м месте расположилась балерина Анастасия Волочкова с ее фирменным шпагатом. Девятое место заняла модель Анастасия Решетова, которая снимается обнаженной для рекламы.

    Восьмую позицию заняла экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина. Она, не стесняясь, демонстрирует яркую привлекательную внешность. Анна Семенович заняла седьмую строчку — она часто выкладывает в Instagram сексуальные фото.

    Шестое место в рейтинге у Анфисы Чеховой, которая до сих пор остается секс-символом для многих. Алена Водонаева расположилась на пятом месте. Она делится не только откровенными фото в соцсети, но и сексуальным опытом в своей книге.

    Модель Ирина Шейк получила четвертое место. Кроме того, она заняла первое место в рейтинге ста самых сексуальных женщин России.

    Тройку лидеров открыла Анастасия Самбурская, которая демонстрирует в соцсети свою спортивную фигуру.

    Актриса Наталья Рудова расположилась на втором месте. Ну а победителем эксперт назвал певицу Анну Седокову.

    «Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу», — написала она под одной из своих фото в купальнике.

    Новости SMI.FM