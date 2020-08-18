Эксперт назвал топ-10 знаменитостей с откровенными фото в Instagram

На 10-м месте расположилась балерина Анастасия Волочкова с ее фирменным шпагатом. Девятое место заняла модель Анастасия Решетова, которая снимается обнаженной для рекламы.

Восьмую позицию заняла экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина. Она, не стесняясь, демонстрирует яркую привлекательную внешность. Анна Семенович заняла седьмую строчку — она часто выкладывает в Instagram сексуальные фото.

Шестое место в рейтинге у Анфисы Чеховой, которая до сих пор остается секс-символом для многих. Алена Водонаева расположилась на пятом месте. Она делится не только откровенными фото в соцсети, но и сексуальным опытом в своей книге.

Модель Ирина Шейк получила четвертое место. Кроме того, она заняла первое место в рейтинге ста самых сексуальных женщин России.

Тройку лидеров открыла Анастасия Самбурская, которая демонстрирует в соцсети свою спортивную фигуру.

Актриса Наталья Рудова расположилась на втором месте. Ну а победителем эксперт назвал певицу Анну Седокову.

«Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу», — написала она под одной из своих фото в купальнике.