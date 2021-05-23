Экскурсовод объяснил, почему могилу Джигарханяна сровняли с землей

Экскурсовод объяснил, почему могилу актера Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сровняли с землей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По мнению работника, для переживаний нет причин. Спустя некоторое время могила оседает, особенно если человека хоронили зимой. Потом могилу выравнивают, делают холмик, для чего привозят песок или грунт.

«И когда я последний раз была, я видела, что могила провалилась. Скорее всего, они сейчас уровняли, а после этого сделают холмик», — сказала экскурсовод.

По ее мнению, памятник еще рано ставить. Сотрудница предположила, что его установят следующим летом.

Ранее поклонники заметили, что на могиле Джигарханяна нет даже оградки, а холмик на могиле сровняли с землей, засыпав место захоронения песком. Массивный армянский крест немного покосился, портрет стоял прямо на песке, писал сайт kp.ru. На могиле лежали три маленьких букета искусственных цветов и две алые гвоздики.

Советский актер умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября. Причина смерти — остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний. Неподвижный образ жизни только усугубил состояние Джигарханяна. В итоге актера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Приемный сын актера Степан рассказал, что смерть отца не стала неожиданностью.