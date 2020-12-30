Экс-жена Авербуха рассказала о реакции на свадьбу тренера с Арзамасовой

Бывшая жена Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева еще не поздравила экс-супруга со свадьбой с Лизой Арзамасовой. Однако она спокойно отнеслась к этому событию.

«Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи», — передает ее слова сайт kp.ru.

Ранее Лобачева рассказала изданию, что беспокоилась за наследство сыну. Она и раньше считала девушку милой, но все же попросила мальчика передать отцу, чтобы тот не оформлял на новую жену никакого имущества. Неизвестно, как тогда отнесся к этой просьбе сам Авербух. Но сейчас экс-супруга приняла его выбор. Пока фигуристы не решили, с кем будет встречать Новый год их 16-летний сын Мартин.

Юноша тоже хорошо принял новую жену отца. Он был одним из первых, кто поздравил Авербуха в соцсетях и пожелал ему счастья в семейной жизни.

Семейный психолог Наталья Наумова заподозрила скрытую причину неравного брака актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Разница в возрасте возлюбленных составляет 22 года. По ее мнению, брак может указывать на проблемы в общении актрисы с отцом или нехватку внимания.