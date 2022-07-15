Экс-вратарь «Спартака» Дасаев: личность и заслуги Ярцева невозможно описать парой слов

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев ушел из жизни 15 июля. Предварительной причиной смерти считают сердечную недостаточность. Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев в беседе с «360» выразил сожаления и поделился воспоминаниями о нем.

Бывший спортсмен сказал, что заслуги и достоинства Ярцева невозможно описать несколькими словами.

«На мой взгляд, это большая утрата для нашего футбола. Его будет не хватать. И как футболиста, и как тренера, и как человека», — сказал он.

По его словам, Ярцев н отказывал в помощи. Кроме того, он был настоящим «другом на все времена».

В беседе с «360» Дасаев сказал, Ярцев был отличным тренером. Именно он сделал «Спартак», таким, каким его знают сейчас. Командой, которая достойна титула чемпиона.

Ранее о кончине Ярцева высказался бывший игрок «Спартака» Андрей Гашкин. Он сказал, что народ неспроста присвоил этому тренеру звание «легенды» команды. По его словам, Ярцев был требовательным тренером и профессионалом своего дела