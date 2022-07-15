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    15 июля 2022, 18:24

    Экс-вратарь «Спартака» Дасаев: личность и заслуги Ярцева невозможно описать парой слов

    Экс-вратарь «Спартака» Дасаев назвал большой утратой уход Ярцева из жизни

    Александр Иванов, Иван Степанов

    Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев ушел из жизни 15 июля. Предварительной причиной смерти считают сердечную недостаточность. Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев в беседе с «360» выразил сожаления и поделился воспоминаниями о нем.

    Экс-вратарь «Спартака» Дасаев: личность и заслуги Ярцева невозможно описать парой слов

    Бывший спортсмен сказал, что заслуги и достоинства Ярцева невозможно описать несколькими словами.

    «На мой взгляд, это большая утрата для нашего футбола. Его будет не хватать. И как футболиста, и как тренера, и как человека», — сказал он.

    По его словам, Ярцев н отказывал в помощи. Кроме того, он был настоящим «другом на все времена».

    В беседе с «360» Дасаев сказал, Ярцев был отличным тренером. Именно он сделал «Спартак», таким, каким его знают сейчас. Командой, которая достойна титула чемпиона.

    Ранее о кончине Ярцева высказался бывший игрок «Спартака» Андрей Гашкин. Он сказал, что народ неспроста присвоил этому тренеру звание «легенды» команды. По его словам, Ярцев был требовательным тренером и профессионалом своего дела