Экс-вратарь Малафеев отправил дочь в реабилитационный центр

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что отправил свою дочь в реабилитационный центр. В марте ее задержали с наркотиками.

Экс-футболист отметил, что 17-летняя девушка не может самостоятельно справиться с наркотической зависимостью. Кроме того, он уточнил, что семья продолжает бороться с неприятной ситуацией, которая произошла весной 2020 года. Тогда девушку задержали, а вскоре Следственный комитет возбудил дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.

О том, что дочь находится в реабилитационном центре, бывший вратарь рассказал в своем Instagram. Он подчеркнул, что вынужден был это сделать, несмотря на то, что судебный процесс до сих пор продолжается.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. <…> К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты», — написал он.

Малафеев выразил уверенность, что ситуация наладится. Он подчеркнул, что сейчас главное — чтобы дочь смогла собраться с силами и начала ответственно относиться к своей жизни.

Nation News напомнил, что в середине января Малафеева госпитализировали с коронавирусом. У него обнаружили серьезное поражение легких: одно пострадало на 40%, второе — на 65-70%. «Газета.ru» отметила, что экс-вратаря выписали из больницы 27 января. Спортсмен сообщил, что его «вылечили и отпустили».