Экс-возлюбленной покойного «Иванушки» Яковлева пригрозили тюрьмой

Бывшая возлюбленная солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который умер в 2017 году, Александра Куцевол может попасть в тюрьму за подделку документов. Она пытается присвоить себе наследство музыканта, сообщил сайт kp.ru.

Куцевол переоформила на себя квартиру в Черногории по поддельному свидетельству о браке с Яковлевым. Племянница артиста Татьяна Яковлева и его университетский друг Роман Радов, которым досталось наследство, пытаются вернуть это жилье через адвокатов.

«Видимо, будем выселять с полицией», — сказала Яковлева.

За подделку документов Куцевол грозит тюремное заключение как минимум на четыре года.

«Сейчас мы попытаемся выяснить, откуда у Александры Куцевол появилось свидетельство о браке, выданное в Республике Сербия, которое, как выяснилось, никто не выдавал», — рассказал член Судебно-экспертной палаты России Виталий Бегеза.

Близкие музыканта предложили Куцевол жилье в столице, но меньшей площади. Однако женщина отказалась переезжать на «чердак». Бывшая возлюбленная солиста группы периодически подает в суд на приставов и не съезжает из квартиры. А в Instagram она рассказала, что родные Яковлева «травят» ее. По словам ее друзей, Куцевол хочет создать в квартире музей покойного музыканта.

Певец оставил наследство в виде пяти квартир на сумму 200 миллионов рублей.

Олег Яковлев встречался с Александрой Куцевол с 2011 по 2017 год. Она два раза пыталась доказать в суде, что музыкант был ее законным мужем. Женщина предоставляла свидетельства о заключении брака из разных городов Сербии, но должностные лица посчитали их подделкой.